日置市で30日朝、住宅と車庫が全焼する火事がありました。 けが人はいませんでした。 日置警察署によりますと、日置市日吉町日置で30日午前8時50分ごろ、火事があった家の住人から「建物が燃えている」と119番通報がありました。 火はおよそ2時半20分後に消し止められましたが、この火事で無職・笠野邦彦さん(84)の木造平屋住宅1棟およそ150平方メートルと木造の車庫1棟およそ50平方メートルが全焼しました。 笠