鹿屋市でおととい28日、畑の枯草が燃え、焼け跡から1人が遺体で見つかった火事で、亡くなったのは畑の近くに住む80歳の男性と分かりました。 鹿屋警察署によりますと、28日正午すぎ、鹿屋市飯隈町の無職・内倉繁さん(80)の自宅近くの畑の枯れ草が焼け、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察が身元の確認を進めていましたが、DNA鑑定などの結果、亡くなったのは内倉さんと判明しました。 警察と消防が、火事の原因を調べ