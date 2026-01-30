この投稿をInstagramで見る 長谷川唯/Yui Hasegawa(@yui___hasegawa)がシェアした投稿サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の主将で、イングランドのマンチェスター・シティに所属する長谷川唯が30日、自身のInstagramを更新した。29日に29歳の誕生日を迎えたことを報告し、多くの反響を呼んでいる。長谷川は「29歳になりましたっ お祝いのメッセージありがとうございます！」と、ファンや関係者への感謝を表明。