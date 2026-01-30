現場の消火活動(岡山・倉敷市) 倉敷市児島地区のホテルで火事があり、男性1人が死亡しました。 火事があったのは倉敷市児島塩生のホテル瀬戸大橋です。午前10時20分ごろ客室から火が出ているのをホテルの従業員が見つけ119番通報しました。 消防が約1時間後に消し止めましたが2階の客室の一部が焼け、宿泊していた倉敷市菰池の無職・横森啓一さん（64）が意識不明の状態で見つかり、その後、死亡しました。 ホ