第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の東京都大会で準優勝だった関東第一は、２年ぶりの出場を逃した。米沢貴光監督（５０）は「やっぱり準優勝という立場でしたし。秋勝てなかったというのが今、悔しさをまた思い出すことになってますけど。そこはもう仕方ないことなので。ただ、本当に切り替えて今度は夏の東東京（大会