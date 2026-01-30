「球界の盟主」が、王座に返り咲くべく派手な買い物に打って出た。巨人はさる今月16日、楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大（たかひろ）投手（35）を獲得したと発表。契約は3年総額13億円と破格で、かつての同僚・田中将大（37）とも再びチームメイトになるわけだが……。＊＊＊【写真を見る】「まるで別人！」“衝撃イメチェン”を果たしたマー君先発ローテ入りを期待通算120勝、最多奪三振5回を誇