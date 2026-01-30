アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/30営業日時点＝ 上海重油 2.74％ 上海銅 1.54％ 大連ポリエチレン 0.42％ 上海ゴム 0.36％ 大連とうもろこし 0.17％ 上海異形鉄筋 0.12％ ＊数値は前日比％