巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルでそろって入団会見を行った。身長２０１センチの長身で最速１６０キロ右腕のフォレスト・ウィットリー投手（２８）は「興奮しています。チームの勝利に貢献できるように頑張ります」と決意を示した。◆フォレスト・ウィットリー（ＦｏｒｒｅｓｔＷｈｉｔｌｅｙ）１９９７年９月１５日、米テキサス州生まれ。２８歳。２０１６年ドラフト１巡目（全体１７位）でアラモハイツ高