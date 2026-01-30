歌手の手嶌葵（38）が体調不良のため、31日に開催予定だった埼玉県川越市・ウェスタ川越での公演「手嶌葵 Concert 2026」を延期すると30日、公式サイトで発表した。「直前のご案内となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解ご了承の程、よろしくお願い申し上げます」とした。振替公演は4