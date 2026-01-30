食道がんと咽頭がんを併発して芸能活動休止中の「とんねるず」石橋貴明（64）が30日、自身のXを更新。この日、16年ぶりセンバツ出場が発表された母校の帝京を祝福した。同校野球部OBの石橋は「16年ぶりに！！！涙！！！」と感激。「甲子園楽しんで！！！魂！！！」と後輩へエールを送った。石橋は昨年11月の秋季高校野球の東京都大会決勝で、関東第一を下した際にもXを更新。「帝京16年ぶりに秋季大会優勝！！！来春甲子園に