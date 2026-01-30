春の甲子園に帝京が16年ぶりに帰ってくる。昨秋の都大会に優勝、選出は確実視されていても正式に決まり、東京・板橋区にある校舎で選手たちは目を輝かせた。テレビ中継を保護者も参加して観戦。16年ぶり15回目の出場に大きな拍手が沸いた。21年秋、甲子園51勝の前田三夫監督から引き継いだ金田優哉監督は「素直にうれしいです。ここまで長くかかりました」と話すと思わず言葉に詰まった。そして「支えてくれた人たちOBたちに感