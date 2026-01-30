この投稿をInstagramで見る 田久保まき(@maki.takubo)がシェアした投稿静岡県伊東市の前市長である田久保真記氏が1月30日、自身のSNSを更新した。学歴詐称疑惑などをめぐる一連の報道について言及し、近況を報告したことが注目されている。田久保氏は、「いろいろと報道が出ましてみなさまにご心配をおかけしていますが私は今日も元気に過ごしております」と投稿。この更新は、同氏が警察署に出頭し、任意の事情聴取に