厚生労働省厚生労働省は30日、藤田医大（愛知県）などが設立した「中部日本臓器提供支援協会」を、心臓や肺などの提供臓器をあっせんする「ドナー関連業務実施法人」として許可した。厚労省は移植体制改革を進めており、眼球以外の臓器あっせん業の許可は「日本臓器移植ネットワーク」（東京都）を除いて初めて。同協会は、中部7県（富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重）の病院で提供を希望する患者がいた場合、同意取