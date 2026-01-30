３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、富山県内は警報級の大雪に見舞われる可能性がある。駐車中の自動車が雪に埋もれると車内に排ガスが流れ込み、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあり、２６日には車内で死亡した男性が見つかっている。日本自動車連盟（ＪＡＦ）富山支部は「車内で仮眠を取る際は、なるべくエンジンを切ってほしい」と呼びかけている。南砺市内では２６日、５０歳の男性が雪に埋もれた駐車中の軽乗用車