小田急電鉄は30日、2023年に引退したロマンスカー・VSE（50000形）の一般展示を2026年3月19日から開始すると発表しました。展示開始日は、奇しくもVSEがデビューした「就役日」と同じ記念すべき日となります。場所は神奈川県海老名市のロマンスカーミュージアム。展示に先立ち、入館料無料の特別営業期間も設けられます。【参考】小田急「ロマンスカーミュージアム」完全ガイド！海老名で1日遊べる人気スポットの見どころ･アクセス