1月30日、B2西地区のベルテックス静岡は、橋本竜馬をインジュアリーリスト(IL)から抹消したことを発表した。 現在37歳の橋本は、178センチ81キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校、青山学院大学を経て、2011年にアイシンシーホース（現シーホース三河）でキャリアを始め、日本代表でプレーした経験も持つ。2016年のBリーグ開幕後は、琉球ゴールデンキングス