エムケー精工は３０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（３月２１日～１２月２０日）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の２７８億円から２９０億円（前期比２．６％増）、営業利益予想を１７億円から２３億円（同１５．４％増）、最終利益予想を１３億５０００万円から１８億円（同３４．９％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一転して過去最高益を見