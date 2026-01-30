この投稿をInstagramで見る 濱口優🈳(@hamaguchi_masaru)がシェアした投稿お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優が30日、自身のInstagramを更新した。54歳の誕生日を家族と共に過ごしたことを明かし、ファンから多くの祝福メッセージが寄せられている。濱口は「54歳になりました」と、誕生日を迎えたことを報告。「誕生日前日から当日にかけて、家族と一緒に素敵な時間を過ごすことができました」とつづり、充実した時