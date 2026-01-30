香港公演をもってワールドツアー「DEADLINE」が終了したK-POPガールズグループBLACKPINKをめぐって、海外メディアが「解散可能性」も含めて今後の行方に注目している。【写真】見えてしまいそう…リサの大胆キャバレー衣装決して解散を断定する報道ではないものの、世界的な成功を収めたグループが、これからどのような道を選ぶのかが現実的な議論の対象になり始めている。米経済誌『フォーブス』は1月26日（現地時間）、「BLACKPI