パーソルイノベーション株式会社 lotsful Companyが運営する副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』は、企業の⼈事、経営企画、経営者の方を対象に、第3回目となる地域別副業実態調査を実施し、結果を公開した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 副業”解禁”と”受け入れ”が微増。副業解禁は「中部地方」、受け入れは「四国地方」が最多