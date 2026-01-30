冬になると気になるのが、部屋の乾燥やウイルス対策です。部屋が乾燥したままでは、風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなってしまうため、注意が必要です。そこで、乾燥やウイルス対策におすすめの家電を紹介します。乾燥・ウイルス対策にぜひお役立てください。●冬に風邪やインフルエンザが流行する理由冬は、風邪やインフルエンザが流行する傾向にあります。その理由は、肌や粘膜を覆うバリア機能が乾燥によって弱まる