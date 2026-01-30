この投稿をInstagramで見る 寺島 しのぶ／SHINOBU TERAJIMA(@shinobeee_)がシェアした投稿女優の寺島しのぶが1月29日、自身のInstagramを更新。長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀との親子ショットを公開し、注目を集めている。寺島は「眞秀が切ってたら私も切りたくなってきたなぁ」とつづり、眞秀に顔を寄せたツーショット写真を投稿。1枚目の写真では眉が隠れるほど髪が伸びていた眞秀だが、散髪後のショットではすっきりと