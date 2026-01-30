30日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8690枚だった。うちプットの出来高が5850枚と、コールの2840枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の937枚（15円高415円）。コールの出来高トップは5万6000円の468枚（5円高375円）だった。 コールプット 出来高前