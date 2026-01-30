30日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3155枚だった。うちプットの出来高が2593枚と、コールの562枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の1027枚（1円安12円）。コールの出来高トップは6万2000円の108枚（12円安118円）だった。 コールプット 出来高