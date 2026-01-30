30日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は10枚だった。コールは5万5000円コール1枚の取引が成立。終値は1600円だった。プットのの合計出来高は9枚。プットの出来高トップは1万円の4枚（変わらず3円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使価格 価