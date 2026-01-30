白洋舎 [東証Ｓ] が1月30日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結最終利益を従来予想の19.5億円→21億円(前の期は22.1億円)に7.7％上方修正し、減益率が12.0％減→5.2％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益も従来予想の11.8億円→13.3億円(前年同期は12.7億円)に12.6％増額し、一転して5.2％増益計算になる。