綿半ホールディングス [東証Ｐ] が1月30日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.2％減の31.7億円となり、通期計画の40億円に対する進捗率は5年平均の83.9％を下回る79.5％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.2％増の8.2億円に拡大する計算になる。