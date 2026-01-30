タイガースのタリク・スクーバル投手を巡っては、依然としてトレードの噂が絶えない。米地元メディア『ドジャース・ネーション』のダグ・マッケイン記者は29日（日本時間30日）、自身が司会を務めるポッドキャスト番組「ドジャース・ダグアウト」で、その理由について持論を述べた。 ■タイガースの要求が高すぎる 2年連続でサイ・ヤング賞を受賞しているスクーバル。今季終了