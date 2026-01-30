中国科学院空天情報革新研究院（空天院）が明らかにしたところによると、同院はこのほど、毎秒100ギガビット（100Gbps）超の人工衛星と地上を結ぶレーザー通信の実用化実験に成功しました。通信速度は120Gbpsに達したとのことです。実験結果では、通信リンクは安定し、ダウンロードしたデータの質は良好でした。同院研究チームは2023年の10Gbps、2025年の60Gbpsの実績に続き、新たな進展を達成しました。今回の実験では中国北西部