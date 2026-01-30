この投稿をInstagramで見る 柴咲コウ 𝕂𝕠 𝕊𝕙𝕚𝕓𝕒𝕤𝕒𝕜𝕚🇯🇵🌗(@ko_shibasaki)がシェアした投稿歌手で俳優の柴崎コウが自身のInstagramを更新した。全17公演にわたるライブツアーの完走を報告し、ステージ上で披露した多彩な衣装姿に注目が集まっている。柴崎は「全17公演のライブツアー[邂逅]が幕を閉じま