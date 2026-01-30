東京地検は30日、俳優の米倉涼子（50）について、麻薬取締法違反容疑などを不起訴とした。同日、共同通信が報じた。【写真】驚きの美脚！米倉涼子、黒のレザーワンピで抜群のスタイル披露米倉は昨年12月26日、公式サイトを通じて声明を発表。自身にまつわる報道について「憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」としつつも「一部報道にありましたように、私の自宅に