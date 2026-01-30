パリオリンピックで金メダルに輝いた柔道の角田夏実選手が会見を行いました。そのタイトルは「〜これまでの私、これからの私〜」。何を語ったのでしょうか。柔道着で会見に現れた角田夏実選手。まずは、これまでを振り返りながら選手として第一線を退くことを明かしました。そして、注目のこれからについては次のように語りました。角田夏実選手：ずっと前々から結婚したいと言っているので、結婚して子供がほしい、母親になりたい