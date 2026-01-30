新日本フィルハーモニー交響楽団の音楽監督就任から３年を迎える指揮者の佐渡裕（６４）が、５〜６月に全国８都市を巡るツアーを行う。同行するのはバイオリニストの三浦文彰（３２）。意外にも２人の本格共演は初めてという。（松本良一）「これまで、会えば飲んでばかり。ほとんど音楽の話はしていない」と笑い合う。ステージではほぼ初顔合わせとなるツアーで挑むのは、ブラームスのバイオリン協奏曲だ。佐渡が「地味な世