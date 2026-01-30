群馬県の山本知事は２９日、前橋市長選で再選された小川晶市長と市役所で面会したことを明らかにした。知事は小川氏の再選に敬意を示し、市との関係を軽視しないことを伝えた。廃止した県民会館について小川氏の立場も確認した。今後は秘書課を通じて連絡を取り合う旨も申し入れたが、小川氏の「ホットラインは残してほしい」との要望は受け入れたという。再選後に小川氏から届いたメールについては「（返事を）送ったつもり