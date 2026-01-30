2025年に日本に入国した外国人の数が初めて4000万人を上回り、過去最多を更新しました。出入国在留管理庁の統計によりますと、永住者なども含めた外国人が日本に入国した数は、およそ4243万人でした。前年からおよそ565万人増え、初めて4000万人を上回り過去最多を更新しました。新規入国者のうち98.1％が「短期滞在」で、円安や国際便の増加などにより観光客が増えたことが要因とみられるということです。また、「留学」の在留資