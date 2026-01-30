1月29日、毎日放送（MBSテレビ）の虫明洋一社長が同局で会見を開き、「偏向している」とSNSで大炎上を招いた同局の情報番組『よんチャンTV』での選挙にまつわる報道を謝罪した。「問題となったのは、1月22日に放送された一幕です。番組では、衆院解散にともなう選挙戦突入に向け、各政党の公約の違いを伝える場面がありました。進行役の前田春香アナウンサーは『優しくて穏やかな日本』『強くてこわい日本』と記されたホワイト