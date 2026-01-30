大阪で選考委員会…21世紀枠は長崎西と高知農第98回選抜高校野球の選考委員会が30日、大阪市内で行われ、出場する32校が発表された。21世紀枠には長崎西（長崎）と高知農（高知）が選ばれ、候補校となっていた上尾（埼玉）は涙を飲んだ。大会は3月19日に甲子園球場で開幕する。上尾は公立校ながら夏4回、春3回の甲子園出場を誇るの伝統校。昨秋の埼玉大会準決勝では4強入りし、浦和学院相手に3-4の接戦を演じて関東地区の21世