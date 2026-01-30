元日本ハム教育ディレクターで4月から四谷学院高校野球部の監督を務める本村幸雄氏が、YouTubeチャンネル『斎藤佑樹 野球場プロジェクト』で公開された動画に出演。日本ハム時代の斎藤佑樹氏について語った。斎藤佑樹氏○斎藤佑樹氏は「普通の人と感覚が違った」同時期に日本ハムに入ったという斎藤氏と本村氏。斎藤氏は「当時まだプロ野球球団に学校の教員だった方が来るって珍しかった」「入団する選手たちをちゃんと教育しよう