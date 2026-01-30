Photo:中川真知子 2024年7月24日の記事を編集して再掲載しています。着るだけでリカバリーしてくれる「リカバリーウェア」。忙しい毎日の中で効率よく時間を使っていきいきとした生活を送りたい人たちから注目されているアイテムです。でも、本当に着るだけで体力って回復する？ パジャマとしての着心地はいいの？ と疑問が湧いてきそうです。そこで実際に2週間ほど着用して睡眠の質が変わっ