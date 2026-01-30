ワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇に挑む大谷翔平（３１）所属のドジャースにわずかな不安材料が浮上した。地元「カリフォルニアポスト」紙は２９日（日本時間３０日）、「ＷＳ後、ドジャースは先発投手に忍耐を説く」との記事を配信した。ドジャースはＷＳでの激闘を受けて先発投手にオフのスロー調整を命じていたという。「春季トレーニング開始の数週間前、ブレーク・スネルが実例となった。ＷＳを制してからまだ３か月も経過