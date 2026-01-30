フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、結婚相談所に入会して婚活に奮闘する人々を追った人気シリーズ最新作「結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂流記2026〜」を、2月1日・8日の2週にわたって放送する。(左から)植草美幸さん、久保さん(仮名)カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸さんの元を訪れたのは「自分を変えたい」という31歳の男性と「子どもが欲しい」という