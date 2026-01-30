県立病院の看護師を酒酔い運転で懲戒免職。千鳥足で帰宅し車で出てきたところを、警察官が目撃していました。三重県によりますと、「県立こころの医療センター」に勤務する57歳の男性看護師は去年9月、津市内の居酒屋を3軒ハシゴし、ビールや酎ハイなど5リットル近く飲酒した後、車を運転したということです。千鳥足で帰宅した直後に車を運転して自宅から出てきたところを、パトロール中の警察官が目撃し