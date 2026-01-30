「アウトサイダー」（1983年）、「ストリート・オブ・ファイヤー」（1984年）などで知られる女優ダイアン・レイン（61）が、マイク・フラナガンが監督と脚本を担う新作「エクソシスト」映画に出演することが明らかになった。共演者にはスカーレット・ヨハンソン、ジャコビ・ジュープといった実力派が名を連ねる。 【写真】日本でも人気の女優2人が登場することに共演のスカーレット・ヨ