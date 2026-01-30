JR四国本社高松市浜ノ町 JR四国によりますと、30日午後１時44分ごろ、JR予讃線・箕浦駅（観音寺市豊浜町）で、松山行き特急列車「しおかぜ・いしづち11号」のパンタグラフに鳥が接触しているのが見つかりました。このため、列車を川之江駅に移動し、車両点検を行っています。乗客約150人は川之江駅で後続列車に乗り換えました。この影響で、予讃線は遅れや運休が発生しているということです。