30日午後、北九州市で発生した建物火災で、付近の山林からも出火し、消防が消火活動中です。 警察によりますと、30日午後1時ごろ、北九州市門司区奥田で「倉庫が燃えている。木を燃やしていたら燃え移った」と60代の男性から119番通報がありました。消防が駆けつけ、建物の消火にあたっていましたが、さらに付近の山林からも火が出ていて消火の範囲を広げています。北九州市消防局は、建物火災からの延焼かどうかは確認