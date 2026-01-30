第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。幾多の名勝負が生まれた聖地に、令和の怪物たちが集結する。昨秋の関東大会を制した山梨学院は、１９４センチ、１０１キロの恵まれた肉体を誇る最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（２年）が、主将としてチームを率いる。昨年１２月中旬からは投手としての練習に比重を置いており、吉田