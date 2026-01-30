巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が３０日、３３年ぶりのセンバツ出場が決定した母校・崇徳（広島）について語った。この日は宮崎で行われる１軍合同自主トレに参加。発表前に練習を終え「たぶん、（秋季）中国大会に出るのが結構久々だったと思うので、結果は気にして見ていました」とこまめにチェックしていたことを明かすと「ぜひ選ばれてほしい」と力強くエールを送っていた。高校時代は甲子園出場なし。３年夏は背番号１