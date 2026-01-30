米沢市の小学校で30日、児童たちが啓翁桜を使った花束作りに挑戦する特別授業が行われました。花束は日頃の感謝の言葉とともに児童から保護者にプレゼントされる予定です。この授業は、地元特産の花への関心を高めてもらおうと、JA山形おきたま米沢地区花き振興会が毎年この時期に行っているものです。30日は米沢市立万世小学校の6年生が啓翁桜を使った花束づくりに挑戦しました。児童たちは市内で啓翁桜を生産する山口純一さんの