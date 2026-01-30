巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルでそろって入団会見を行った。打線の中軸として期待される前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）は好きな食べ物を聞かれ「ラーメンが大好きです。３食ラーメンでもいけます」と明かした。◆ボビー・ダルベック（ＢｏｂｂｙＤａｌｂｅｃ）１９９５年６月２９日。米シアトル生まれ。３０歳。レジェンド高、アリゾナ大を経て２０１６年ドラフト４巡目指名