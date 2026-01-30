俳優のチュウォンが出演する韓国ドラマ『スティーラー 〜七つの朝鮮通宝〜』（全16話）が、あす31日より「BS12 トゥエルビ」で放送される。（毎週土曜 後1：00〜※2話連続放送）【動画】韓国ドラマ『スティーラー 〜七つの朝鮮通宝〜』予告同作は、権力者たちによって隠ぺいされてきた数々の文化財を奪還するため、怪盗＜スカンク＞とタッグを組んだ文化財強制回収チーム＜チーム・カルマ＞が奮闘する、コメディースパイアクシ